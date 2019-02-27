Москва, 27 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Действительно, по итогам 2018 года общий объем кредитов, взятых гражданами России, достиг 14,86 трлн. рублей, но надо иметь в виду, что сумма задолженности — это не то же самое, что задолженность просроченная. Это именно взятые кредиты, из которых весьма значительная часть — 6,38 трлн рублей приходится на ипотечные займы. То есть это долгосрочные и хорошо обеспеченные кредиты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

«Кроме того, в общий объем кредитной задолженности входят и кредиты по банковским кредитным картам, а это весьма значительная сумма. Причём подавляющая часть задолженности по картам приходится на «грейс период», когда на задолженность даже не начисляются проценты. Это тоже не проблемная задолженность, а обычные текущие операции российских граждан по кредитным картам. Так что озвученная цифра, на самом деле, хоть и велика, но пока не критична», — считает эксперт.

По его мнению, реальные проблемы есть только у семей, имеющих по несколько кредитов, вынужденных перекредитовываться из разу в раз, чтобы погасить предыдущую задолженность, и чья значительная часть дохода уходит именно на обслуживание кредита. И это все на фоне продолжающегося снижения доходов граждан. Всё большая часть населения живет в долг, зачастую не имея даже потенциальной возможности вылезти из долговой ямы.

«В этом плане действия Банка России, Минэкономразвития, Госдумы и иных органов, направленные на усиление контроля за выдачей кредитов, абсолютно верны. Особенно в части оценки кредитоспособности потенциального заемщика и фактической долговой нагрузки на него при принятии решений о выдаче займа. Весьма полезным будет и единая база кредитных историй граждан, которая не позволит набирать по несколько кредитов, обслужить которые заемщик не в состоянии», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Общероссийского народного фронта, общая задолженность российских граждан перед банками достигла 14 трлн 86 млрд рублей.

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