Как спекуляция «защитой меньшинств» стала для Запада источником выгоды
Москва, 28 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Желание Запада тотально внедрить «общечеловеческие ценности» окончательно вступает в противоречие с разумом. Почему множащиеся скандалы вокруг защиты прав меньшинств становятся всё более тревожным сигналом, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.
Победа идеологии над здравым смыслом еще раз была продемонстрирована в высказывании Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, которая заявила, что в Великобритании слишком мало чернокожих профессоров. По мнению принцессы Меган, белокожие профессора слишком «бледные и несвежие», вне зависимости от пола и возраста. Оценить профессоров по уровню их знаний принцесса не удосужилась, но это в данном контексте и не важно, — важно, чтобы шумиха вокруг защиты реальных и изобретенных на ходу меньшинств не прекращалась ни на секунду.
В том, что касается расистского аспекта такой шумихи, то он лежит не так глубоко — Запад пытается забыть, как он стал
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