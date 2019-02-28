Москва, 28 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Желание Запада тотально внедрить «общечеловеческие ценности» окончательно вступает в противоречие с разумом. Почему множащиеся скандалы вокруг защиты прав меньшинств становятся всё более тревожным сигналом, рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Northern Ireland Office Меган Маркл

Победа идеологии над здравым смыслом еще раз была продемонстрирована в высказывании Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, которая заявила, что в Великобритании слишком мало чернокожих профессоров. По мнению принцессы Меган, белокожие профессора слишком «бледные и несвежие», вне зависимости от пола и возраста. Оценить профессоров по уровню их знаний принцесса не удосужилась, но это в данном контексте и не важно, — важно, чтобы шумиха вокруг защиты реальных и изобретенных на ходу меньшинств не прекращалась ни на секунду.

В том, что касается расистского аспекта такой шумихи, то он лежит не так глубоко — Запад пытается забыть, как он стал в XVIII—XIX веках лидером, совершив экономический и промышленный прорыв за счет варварского ограбления колоний. В не меньшей степени, чем Европы, это касается и США, которые долгое время оставались самым расистским государством на планете. Покаяться же за преступление один раз и продолжить с чистого листа Запад не в силах, потому что борьба за права меньшинств и постоянный поиск новых жертв и преступников стали неотъемлемой частью западной цивилизации. Иначе и не могло быть после превращения реальной мечты о равенстве, братстве и свободе в мертвые фетиши.

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