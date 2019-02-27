Киев, 27 февраля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В НАТО вмешались в «языковой» конфликт между Украиной и Венгрией, фактически поддержав позицию Будапешта.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Соответствующая тема, как сообщает пресс-служба Альянса 27 февраля, обсуждалась во время визита в Венгрию заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

ИА REGNUM напоминает — этот конфликт тянется уже несколько лет. В 2017 году Верховная рада приняла действующий сейчас закон об образовании, который, как заявил официальный Будапешт, серьезно ограничивает права венгерской диаспоры в Закарпатской области. Резонансный закон прошел экспертизу Венецианской комиссии, которая выдала ряд рекомендаций, касающихся именно прав меньшинств. Однако Киев не спешит выполнять данные рекомендации, заявляя, что изменение закона находится «в стадии выполнения». 22 февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что на Украине действует правительство, которое «попирает права меньшинств и предложило полуфашистское законодательство об образовании».

Кроме того, еще в 2017 году Венгрия заблокировала заседания комиссии «Украина-НАТО». В МИД страны заявили, что готовы заблокировать участие президента Петра Порошенко в мероприятиях Альянса.

Сейчас Роуз Гетемюллер заявила, что союзники действуют «солидарно с Венгрией» касательно закона Украины об образовании.

«В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии», — сказала она.

Вместе с тем представитель Альянса подчеркнула важность встреч в формате комиссии «Украина — НАТО» — поскольку именно они «являются центральной составляющей поддержки НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины и мощным способом обеспечения того, чтобы ее правительство продолжало идти по пути реформ».

Отдельно Гетемюллер поблагодарила Венгрию «за поддержку Украины в конфликте с Россией. По мнению НАТО, такая поддержка выражается в реверсных поставках газа, гуманитарной помощи и лечении раненых солдат ВСУ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине был принят и уже официально вступил в силу закон об изменении конституции и внесении туда курса на членство в ЕС и НАТО.

11 февраля Венгрию посещал государственный секретарь США Майк Помпео и на итоговой пресс-конференции заявил, что на переговорах поднимал вопрос поддержки Украины.

«Сегодня я говорил с министром иностранных дел (Венгрии) о настоятельной необходимости оказания поддержки Украине в борьбе за суверенитет и территориальную целостность… Венгры очень хорошо знают из истории, что авторитарная Россия никогда не будет другом свободы и суверенитета меньших стран», — заявил тогда Помпео.