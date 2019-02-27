Челябинск, 27 февраля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. В Twitter стал вирусным тред о разочарованиях юности и карьерных успехах Ирины Шейк. Обсуждение начала пользовательница с ником «Цветочек», чья знакомая училась в одной школе с моделью и нередко жалуется на свою известную одноклассницу.

Скриншот страницы Twitter Цветочек

Скриншот страницы Twitter Цветочек

Не одобряют Ирину Шейк и жители Челябинской области в целом, где родилась и закончила школу будущая модель. В 2015 году она стала лауреатом региональной народной премии «Светлое прошлое», но челябинцы не одобрили выбор жюри, раскритиковав Шейк на сайте 74.ru.

Скриншот страницы Twitter Цветочек

Вспоминать об успехах женщины не любят и в модельном агентстве «Светлана», с которого Ирина начинала своей профессиональный путь.

Скриншот страницы Twitter Цветочек

Серия записей набрала более 16 тыс. лайков и 1,5 тыс. ретвитов. Несмотря на критические высказывание знакомых Ирины Шейк, пользователи встали на сторону модели.

«Сходить с мужем на вручение премии «Оскар»? А может лучше на встречу одноклассников в Еманжелинск?» — пишет Игорь.

«А чё, пришла бы с Брэдли Купером, сказала всем: «Выкусите!», развернулась и ушла», — отвечает Артем Д.

«Она, наверное, каждому из них должна была как минимум по машине в знак благодарности за светлое прошлое предоставить. А то ишь, зазналась. Какой мрак», — заключила Olushka.

Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск Челябинской области. Сейчас она носит звание одной из самых востребованных моделей мира и является лицом брендов Givenchy, L’Oreal, Lacoste и других. Модель близко дружит с Донателлой Версаче, а также состоит в гражданском браке с американским актёром и режиссёром Брэдли Купером.