Критика знакомых в сторону модели Ирины Шейк обернулась поддержкой соцсетей
Челябинск, 27 февраля, 2019, 15:02 — ИА Регнум. В Twitter стал вирусным тред о разочарованиях юности и карьерных успехах Ирины Шейк. Обсуждение начала пользовательница с ником «Цветочек», чья знакомая училась в одной школе с моделью и нередко жалуется на свою известную одноклассницу.
Не одобряют Ирину Шейк и жители Челябинской области в целом, где родилась и закончила школу будущая модель. В 2015 году она стала лауреатом региональной народной премии «Светлое прошлое», но челябинцы не одобрили выбор жюри, раскритиковав Шейк на сайте 74.ru.
Вспоминать об успехах женщины не любят и в модельном агентстве «Светлана», с которого Ирина начинала своей профессиональный путь.
Серия записей набрала более 16 тыс. лайков и 1,5 тыс. ретвитов. Несмотря на критические высказывание знакомых Ирины Шейк, пользователи встали на сторону модели.
«Сходить с мужем на вручение премии «Оскар»? А может лучше на встречу одноклассников в Еманжелинск?» — пишет Игорь.
«А чё, пришла бы с Брэдли Купером, сказала всем: «Выкусите!», развернулась и ушла», — отвечает Артем Д.
«Она, наверное, каждому из них должна была как минимум по машине в знак благодарности за светлое прошлое предоставить. А то ишь, зазналась. Какой мрак», — заключила Olushka.
Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск Челябинской области. Сейчас она носит звание одной из самых востребованных моделей мира и является лицом брендов Givenchy, L’Oreal, Lacoste и других. Модель близко дружит с Донателлой Версаче, а также состоит в гражданском браке с американским актёром и режиссёром Брэдли Купером.