Иерусалим, 28 февраля, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Варшавский саммит по проблемам Ближнего Востока бумерангом ударил по политическому имиджу стран Восточной Европы. Как Израилю удалось создать мощный конфликт в отношениях Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и ио министра иностранных дел Исраэль Кац публично напомнили полякам об их роли в Холокосте. Польская сторона, вероятно, могла бы свести эффект от этих высказываний на нет, но события начали развиваться в ином ключе. Высшие польские чиновники отказались ехать в Иерусалим на запланированный саммит Вышеградской группы, создавшаяся ситуация поставила в неоднозначное положение также других членов группы, которые согласились официально отменить саммит, но послали представителей на двусторонние переговоры с Израилем, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе подверг критике решение польских властей, сорвавшее израильскую встречу с консолидированной Вышеградской четверкой.

В ответ польские СМИ взялись припоминать своим европейским соседям, что и в их истории присутствуют эпизоды коллаборационизма и даже военного союзничества с Гитлером. Создавшаяся ситуация дает отличные карты в руки польской оппозиции, обвинившей правящую партию «Право и Справедливость» в дипломатическом провале. Даже без учета инцидента с израильским напоминанием о Холокосте, официальная позиция Варшавы, выражающая попытку угодить всем, имеет своим результатом всеобщее раздражение по поводу Польши. А правительственная пропаганда во всех неудачах Варшавы пытается винить Москву: и американский президент «избран по воле Кремля», и Берлин продал за русский газ европейскую солидарность, и страны Южной Европы ведут дела с Россией.

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