Москва, 27 февраля, 2019, 14:32 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина не запланирована встреча с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, которая должна прибыть в Москву в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«По состоянию на данный момент такого мероприятия в графике президента нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, по данным дипломатических источников, Дельси Родригес может провести рабочие встречи в Москве уже до конца текущей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых акций, прокатившихся по крупным городам Венесуэлы в знак протеста против действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, 23 января 2019 года спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд стран Евросоюза поспешили признать его в качестве главы государства. При этом Россия отказалась признавать самопровозглашенного президента, выразив поддержку Мадуро.