Москва, 27 февраля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих получить кредит, в конце 2018 — начале 2019 года, увеличилось на 28%, сообщает пресс-служба Финансового университета при правительстве России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Весьма заметно, на 28%, выросло число желающих получить кредит, в частности — кредит на приобретение автомобиля», — говорится в результатах проведенного исследования.

С другой стороны, отмечают авторы документа, в России не растёт число граждан, которые хотели бы взять ипотечный кредит. Спад на этом рынке наметился в конце 2017 года и с тех пор тенденция снижения интереса к ипотеке продолжается.

Также исследователи указали на существование признаков, которые указывают на существование рынка «серых» кредитов у «частных» лиц под различные виды обеспечения — например, под залог автомобилей и квартир. Они отметили, что по-прежнему виден рост спроса на услуги ломбардов и микрофинансовых организаций, в частности — в сегменте «срочных» займов.

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