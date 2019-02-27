Москва, 27 февраля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Последние события в Венесуэле и, в частности, блокировка счетов — это чистой воды провокация со стороны США. Основную цель, которую преследуют США, — это смена власти. Сейчас США пытаются гуманитарной помощью убить двух зайцев одним выстрелом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

«А именно: во-первых, блокировка счетов государственной компании PDVSA в американских банках, а также золотых активов Венесуэлы в Великобритании позволили нагло ограбить страну на сумму порядка 30 млрд долларов. Во-вторых, сторонники Мадуро пресекли попытку доставки гуманитарной помощи, что вызвало недовольство населения, и естественным образом США так настраивают всех против Мадуро», — пояснил эксперт.

Гуманитарная помощь — это лишь лицемерная попытка показать обеспокоенность за население страны. США рассчитывают на то, что уровень нищеты в стране достигнет критического значения, при котором как населению, так и сторонникам Мадуро будет, по сути, неважно, кто будет стоять у руля. При этом США активно выдвигают Хуана Гуайдо и обещают, что при его режиме Венесуэла расцветет.

«Россия выстроила свою политическую позицию таким образом, что она не будет вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, чтобы не нанести вред суверенитету страны, в отличии от США. Но при этом Россия не раз пыталась наладить отношения между властями Венесуэлы и оппозицией.

Но ни одна из попыток не увенчалась успехом, поскольку влияние Запада оказалось сильнее переговоров. В этой связи стоит и дальше ожидать прямые провокации со стороны США, чтобы максимально раскачивать ситуацию внутри страны», — высказал своё мнение Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ Василий Небензя в Совете Безопасности ООН заявил, что действительной помощью Венесуэле стало бы снятие блокировки с ее счетов, а не ненужная ей «гумпомощь» из США.

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