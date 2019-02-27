Оренбург, 27 февраля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В Оренбурге возмущение горожан вызвали действия местной власти и исполнителя работ по уборке снега с дороги по ул. Авторемонтной. Спецмашина расчистила проезжую часть, а снег перекидывала через забор на территорию кладбища. Затем техника проехалась по окраине кладбища, сгребая грязную снежную массу и заваливая этой смесью могилы, сообщает телеканал «Орен-ТВ».

Orenburg.ru Уборка снега

Оренбуржцы охарактеризовали ситуацию как вандализм и безумие. Жители жалуются, что в городе много мест, откуда снег не вывозится. В городе вдоль обочин большие сугробы. Случай на кладбище стал особенным, под грязным снежным месивом оказались могилы людей, чьи родственники еще живы и стараются ухаживать за местом захоронения. Чёрным снегом засыпали и могилы ветеранов.

По данным портала orenday.ru, когда вопиющий факт получил огласку, на кладбище появились более десятка работников, которые вручную разгребали завалы. Результатами своеобразной уборки снега в городе заинтересовалась прокуратура. Собранные материалы проверки переданы в полицию, которая должна дать оценку действиям людей, совершивших, как считает заместитель прокурора Оренбурга Иван Ткаченко, беспрецедентный поступок.