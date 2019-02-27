Кострома, 27 февраля, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Костромские полицейские изъяли из незаконного оборота самую крупную партию бриллиантов за 10 лет, сообщает ГТРК «Кострома». 4 бриллианта, стоимостью почти в 2,5 миллиона рублей, планировал продать 36-летний костромич со своим подельником.

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По данным Управления экономической безопасности полиции драгоценные камни были ввезены в Россию нелегально: необходимых сертификатов у продавцов не оказалось. Обвиняемые планировали продать бриллианты местным ювелирам. Их задержали полицейские, выступившие в качестве покупателей. Камни отправлены на экспертизу, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о нелегальной торговле драгоценными камнями.

«Это была как бы пробная партия. Первый шаг. Мы могли бы предполагать, что заработав таким образом средства, они бы попытались расширить канал — в связи с тем, что стоимость приобретения драгоценных камней и стоимость их продажи в разы выше. В данном случае, по имеющейся у нас информации, в 4 раза стоимость продажи превысила стоимость покупки», — отмечает начальник отдела УЭБиПК УМВД России по Костромской области Андрей Горшков.