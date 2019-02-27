Москва, 27 февраля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Информация о негласном введении Минсельхозом РФ ограничений на экспорт зерна не соответствует действительности потому, что нет оснований для введения квот на экспорт зерновых, произведённых в России, считает аналитик Российского зернового союза Рудольф Булавин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию, складывающуюся с возможными экспортными рисками, он пояснил:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Внутренний объем потребления зерна, если брать данные Росстата за 2017 год, составляет около 80 миллионов тонн, а валовый сбор у нас был 135 миллионов тонн. Это был рекордный сбор. В 2018 году собрали чуть меньше, но излишек тоже очень большой — порядка 28 миллионов тонн. Есть ещё и переходящие зерновые запасы, которые тоже на высоком для безопасности страны уровне находятся.

Но поскольку курс рубля у нас за последнее время серьёзно просел, а урожайность выросла, возрос и экспорт. Но, несмотря на то, что выросли цены на все входящие ресурсы для выращивания зерна (дизтопливо, техника, семена, гербициды — все подорожало) тем не менее, российское зерно всё равно стоит дешевле, чем в США. Наши предложения на пшеницу в долларовом эквиваленте самые низкие в мире. Это вызывает рост спроса на наше зерно.

Из-за того, что курс рубля за несколько лет снизился в долларовом выражении более чем в два раза, наша пшеница сейчас самая привлекательная и цена на неё будет расти. Плюс, у государства есть еще возможности продажи зерна из интервенционного фонда, которого там порядка 3,5 миллиона тонн накопилось. Можно, конечно, тормозить экспорт введением пошлин, но так, чтобы всё зерно утекло за границу, а у нас нечем было бы кормить население и скот — такой ситуации не будет. Она не возможна в принципе. К сожалению или к счастью, существует рынок, поэтому цена будет расти до того уровня, пока резко не снизится экспорт».

Напомним, ранее о введении негласных квот для российских экспортёров зерна со ссылкой на менеджеров зерновых компаний сообщили «Ведомости». По утверждению неназванных источников, в российском правительстве опасаются, что трейдеры вывезут слишком много зерновых, а урожай в 2018 году оказался достаточно скромным. Но в Минсельхозе РФ данную информацию опровергли.