Ленинградская область, 27 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. В Ленинградской области введут за прет на ночную торговлю спиртосодержащей продукцией в торговых точках, имитирующих заведения общественного питания. Жители жалуются на торговцев, продающих алкоголь по ночам под видом общепита.

Дарья Драй ИА REGNUM Распитие спиртных напитков

Законопроект «О внесении изменений в статью 5 областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области» 27 февраля в первом чтении приняло Заксобрание региона.

Принятие документа стало актуальным, поскольку некоторые торговые структуры, стремясь обойти запрет на продажу алкоголя в ночные часы, открывают торговые точки под видом «баров» или «буфетов», получая на них соответствующую лицензию. На самом деле в таких точках идет фактически розничная торговля спиртным, что вызывает многочисленные жалобы населения Ленобласти, сообщили в пресс-службе областного парламента.

При обсуждении законопроекта депутат-единоросс Александр Матвеев задал вопрос, почему запрет касается конкретно баров и буфетов, а рестораны и кафе не затрагивает. Разработчики пояснили, что у нормальных ресторанов и кафе есть собственные кухни, гардеробы и другие условия, предусмотренные ГОСТами. У «сомнительных» заведений, маскирующих розничную продажу спиртного, этого нет.

У областной прокуратуры возникли существенные замечания к законопроекту, и ко второму чтению их предполагается урегулировать.

Ранее в Петербурге Смольный требовал от комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка решить вопрос о ночных магазинах, где продают алкоголь после 22:00 под видом барной продукции.

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