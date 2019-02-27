Москва, 27 февраля, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Активы Венесуэлы ни США, ни Великобритания разблокировать не будут, пока в Венесуэле не будет установлен проамериканский режим, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Henry Han Уолл-стрит

Однако интересно другое — почему действующие власти Венесуэлы, да и не только действующие, но и предыдущий президент Уго Чавес, известный своей непримиримой позицией по отношению к США, держали золотовалютные резервы, если не в самих США, то у их союзников, в том числе у Великобритании?! Вероятнее всего, это было связано с распространенным мифом о том, что США — самое безопасное место для хранения чужих активов и золотовалютных резервов государств в том числе.

«На основе этого мифа практически все страны Латинской Америки хранят свои золотовалютные резервы в США, и это при том, что во многих латиноамериканских странах у власти находятся политики левых, откровенно социалистических и даже коммунистических взглядов (например, в Венесуэле, Никарагуа, Боливии, Эквадоре).

Причем Эквадор не только держит в США свои международные резервы, но даже национальной валютой этой страны является доллар США, который стал национальной валютой Эквадора в начале XXI века из-за колоссальной гиперинфляции и утраты ценности предыдущей национальной валюты Эквадора. Так что на словах латиноамериканские страны критикуют США и выступают за собственный путь развития, пока дело не касается золотовалютных резервов», — пояснила эксперт.

В этом контексте неудивительно, что США считают все латиноамериканские страны, кроме социалистической Кубы, своими фактическими колониями, с которыми, по их мнению, они вправе делать что хотят. Однако в эпоху войны санкций хранение золотовалютных резервов непокорных США стран или слишком независимых — дело рискованное. Некоторые страны, не желающие идти в фарватере США, уже выводят оттуда золотой запас. Есть также пример Казахстана, у которого в конце прошлого года американский Минфин по просьбе некоего бизнесмена с сомнительной репутацией арестовал фонд национального благосостояния, который, как оказалось, хранился в США.

«И только переговоры президента Назарбаева с Дональдом Трампом помогли разрешить возникшее недоразумение, и арест с фонда был мгновенно снят. В 2018 году Турция вывела весь свой золотой запас из США. На возвращении части золотого запаса уже много лет настаивает Германия, а Россия сокращает долю золотовалютных резервов, номинированных в долларах США, несмотря на то, что ЗВР хранятся в российском Центробанке.

Подобные ситуации говорят не только о том, что политические риски уже испортили репутацию США как самого безопасного места для хранения активов какой-либо страны, особенно страны, имеющей мнение, независимое от США, но и в будущем способны подорвать авторитет доллара как самой надежной валюты мира», — высказала своё мнение Мильчакова.

Напомним, США при поддержке Великобритании уже давно ведут экономическую войну с Венесуэлой, заблокировав ее активы и активы государственных предприятий на сумму в $30 млрд. В том числе «украденными» оказались денежные средства госкорпорации PDVSA на счетах в американских банках на сумму $7 млрд, а также принадлежащее государству золото на сумму в $1,2 млрд в британских банках. Представитель России в ООН Василий Небензя обратился к США с призывом как можно скорее разблокировать эти активы.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ Василий Небензя в Совете Безопасности ООН заявил, что действительной помощью Венесуэле стало бы снятие блокировки с ее счетов, а не ненужная ей «гумпомощь» из США.

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