Москва, 28 февраля, 2019, 02:09 — ИА Регнум. Все опросы общественного мнения, проведенные в России по поводу вопроса о передаче Курильских островов Японии, показали практически абсолютное неприятие этой идеи. Причем на самих Курилах процент граждан, не принимающих ее, максимален — 93%. Почему мысль, заставляющая сторонников переговоров по поводу Курил следовать непопулярному в обществе курсу, является ошибочной и с прагматической точки зрения, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Надежда, что Япония в обмен на что-то, что может предложить Россия, поделится хоть крохой от своего экономического чуда, не имеет никакого отношения к реальности. Теперь, после опыта, накопленного за почти 30 лет «выстраивания отношений с цивилизованным миром», это можно сказать с полной уверенностью. Рассуждения представителей Кремля об огромных потенциалах и важных партнерах призваны загипнотизировать слушателей какими-то волшебными перспективами, которые в действительности никогда не осуществятся.

Европейские страны, даже те, с которыми имеется самый, казалось бы, благоприятный торговый климат, так и не соблаговолили инвестировать в перспективные отрасли российской экономики. Схема взаимодействия, при которой Россия поставляет в Европу газ, получая оттуда ширпотреб, а вовсе не передовые продукцию и технологии, так и остается основным трендом. Странно было бы думать, что Япония почему-то окажется исключением, особенно с учетом того, что и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона не торопятся насытить российскую экономику выгодными контрактами.

Вряд ли можно поменять структуру торговли с Японией, когда с российской стороны поставляются сжиженный газ и нефтепродукты плюс, последнее время, зерно, а с японской — комплектующие для сборки автомобилей и сами автомобили. В качестве вишенки на торте выступает тот факт, что Япония как сателлит США может обещать России что угодно — и в последний момент не выполнить ничего, сославшись на неодолимые обстоятельства в виде воли сюзерена.

Читайте статью Будет ли тепло под японским инвестиционным одеялом? и другие публикации Владимира Микояна.