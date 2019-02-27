Кострома, 27 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Костромские власти обещают, что к 2021 году все обманутые дольщики получат свои квартиры и о данной проблеме «можно будет забыть навсегда», сообщает пресс-служба губернатора области. На данный момент в реестре обманутых дольщиков состоят 263 костромича, за последние 10 месяцев 74 человека уже получили ключи от своих квартир.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По данным областного департамента строительства, ЖКХ и ТЭК в регионе приняты решения по всем проблемным объектам долевого строительства, по каждому из них разработаны меры по завершению работ в ускоренные сроки.

Благодаря новому механизму защиты прав дольщиков, местные власти нашли новых инвесторов, которые продолжают строительство проблемных домов. Так, были найдены новые застройщики для домов в Костроме на Некрасовском шоссе, Речном проезде, Рабочем проспекте, ул. Флотской и в поселке Красное-на-Волге в микрорайоне Восточный. Инвесторы получают новые земельные участки без проведения конкурса, некоторые дома достраиваются благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым застройщикам.

На особом контроле у администрации региона стоят 8 домов, по которым имеются риски по срокам сдачи в эксплуатацию: среди них в Костроме — в ЖК «Берендеевы пруды» и на улицах Магистральной, Московской и Лесной.

Как отметил заместитель губернатора — директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Андрей Дмитриев, благодаря принятым решениям через 2,5 года в регионе о такой проблеме, как обманутые дольщики, можно будет забыть навсегда.

«Здесь речь не о математике. За этим стоят судьбы конкретных людей. Сейчас самое главное — не допускать подобных ситуаций. Все механизмы и условия для этого государством созданы, поэтому обманутых дольщиков быть не должно. Как можно быстрее отрабатывайте, смотрите, как можно ускорить эти процессы», — отметил глава региона Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области нашли новых инвесторов, которые достроят шесть из девяти проблемных домов в регионе. Всего в области идет строительство 185 объектов с долевым участием.