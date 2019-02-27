Москва, 27 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. В недрах Западной Сибири находятся гигантские запасы нефти почти на 18 млрд тонн. Об этом 27 февраля на заседании Совета Федерации РФ в рамках традиционной рубрики «Время эксперта» рассказал президент публичного акционерного общества «Лукойл» Вагит Алекперов. Темой его выступления стала «Трансформация мировых энергетических рынков — сценарии и возможности для России».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Чаще других мне задают два вопроса: когда в РФ закончатся нефть и газ, и что мы будем делать после этого, и есть ли жизнь без нефти», — признался Алекперов и добавил, что ещё 10 лет назад вопрос об ожидаемом пике добычи нефти был главной темой дискуссий отраслевых экспертов, но теперь на смену ему пришла теория пика спроса на нефть.

Как отметил Алекперов, называются разные даты, после наступления которых потребление нефти в мире якобы будет падать, потому что альтернативные технологии станут более эффективными.

«Главным вызовом для нефтяной отрасли считаются электромобили, — добавил он. — На транспортный сектор приходится около 60% мирового спроса на нефть. Но рынок электромобилей пока находится на стартовом этапе развития. По данным международного энергетического агентства, в 2017 году мировой парк легковых электромобилей достиг 3 млн единиц. В то время как всего в мире более 1 млрд машин. Около 40% электромобилей приходится на Китай. В целом этот сегмент пока развивается за счёт преференций для владельцев, налоговых послаблений, льготных кредитов и разрешений на проезд по выделенным полосам. По оценкам аналитиков нашей компании, стоимости владения традиционным автомобилем, включая затраты на топливо, и электромобилем могут сравниться не раньше 2035 года».

Кроме того, он уточнил, что основная проблема связана со стоимостью аккумуляторных батарей. Для их производства используются дорогие металлы, в частности кобальт и литий.

«Цена на эти металлы в 2018 году резко подскочила, и кобальт достигал цены 90 тыс. долларов за тонну, — подчеркнул Алекперов. — Как будет меняться их цена при увеличении объёмов потребления — на этот вопрос пока нет однозначного ответа, и так же нет ответа, как утилизировать эти металлы. Кроме того, необходимы инвестиции в зарядную инфраструктуру. Авторынок будет расти и прежде всего в развивающихся странах. В развитых странах автомобиль есть у 8 из 10 жителей».

Президент ПАО «Лукойл» спрогнозировал, что в 2040 году количество автомобилей в мире практически удвоится и достигнет цифры в два миллиарда.

«Из них электрическими будут около 300 миллионов, — считает он.- То есть подавляющее большинство новых автомобилей в мировом автопарке по-прежнему будут двигаться за счёт двигателей внутреннего сгорания. Уверен, что новые технологии займут свою рыночную нишу и помогут человечеству справиться с постоянно растущим спросом на электричество, топливо и тепло. Для это цели должны использовать все доступные энергоресурсы. По данным Всемирного банка, около 1 млрд людей на Земле не имеют доступа к электроэнергии».

В то же время Алекперов призвал не забывать, что исторически появление новых технологий в энергетике не приводило к отказу от уже имеющихся.

«Есть территории, где развитие возобновляемых источников может быть даже более выгодным по сравнению с традиционной генерацией. Тот же юг России, — сказал он. — «Лукойл» уже построил солнечную электростанцию на территории Волгограда и сейчас реализует аналогичный проект в Саратовской области. Другое дело, что новые технологии должны завоевывать свою нишу в равной борьбе с минимальной поддержкой со стороны государства».

По словам Алекперова, развитие низкоуглеродной энергетики, безусловно, имеет значение для РФ — прежде всего с учётом обязательств в рамках Парижского соглашения в случае его ратификации.

«Оно предусматривает сохранение выбросов в мире в 2030 году на уровне 2015 года и их снижение наполовину в 2050 году. Для энергетики это означает снижение эмиссии парниковых газов до 14 млрд тонн в год через 30 лет, — сказал президент ПАО. — Очевидно, что решение этой задачи потребует радикального уменьшения объёмов сжигания ископаемого топлива. Важно, чтобы жёсткое нормативное регулирование не ограничивалось только топливно-энергетическим комплексом. ТЭК — это крупнейший, но далеко не единственный элемент парниковых газов. В сокращении должны участвовать все сферы экономики и жизнедеятельности».

В этой связи Алекперов заверил сенаторов, что «Лукойл» выполняет обязательства по сокращению объёмов выбросов.

«В 2017 году мы присоединились к инициативе Всемирного банка по нулевому сжиганию попутного нефтяного газа к 2030 году, — сказал он. — Сегодня уровень полезного использования попутного газа на наших предприятиях превышает 95%. Даже с учётом развития электромобилей и возобновляемых источников электроэнергии мы ожидаем, что следующие 10−15 лет должны стать периодом стабильного развития нефтяной отрасли. Международное энергетическое агентство прогнозирует продолжение роста спроса на нефть как минимум до 2040 года. В таких сегментах, как авиаперевозки или нефтегазохимия, углеводородам пока нет альтернативы. Потребность в нефти будет сохраняться. Прогнозировать цены — дело неблагодарное. Но есть все причины ожидать, что они будут сравнительно высокими. Должна сказаться инвестиционная яма после падения цен в 2014 году. Мир ещё по-настоящему не ощутил её последствий. Из-за высокой инерционности отрасли по-настоящему этот эффект будет проявляться начиная с 2022 года».

Как полагает Алекперов, уже в середине следующего десятилетия ожидается снижение темпов роста добычи США.

«Уже сегодня американцы подходят к пределу возможного уплотнения сетки скважин на сланцевых месторождениях, — констатировал Алекперов. — Всё это должно позволить сохранить баланс на нефтяном рынке после 2025, когда электромобили, возможно, начнут занимать значительную долю. Сохранению цен также будет способствовать тот уникальный опыт координации участников рынка, который накоплен в последние годы. Когда ОПЕК в 2014 году по сути самоустранился от регулирования квотами, что вызвало обвал рынка, потребовались огромные усилия для восстановления этого механизма. Решающую роль здесь сыграла Россия».

Однако президент ПАО «Лукойл» признал, что нельзя исключать, что когда-нибудь в случае изобретения по-настоящему прорывных технологий энергетическая трансформация может произойти быстрее, чем ожидается.

«Мы не знаем, когда именно это произойдёт, и должны быть к этому готовы, — призвал он. — Нужно максимально нарастить запасы, готовые к разработке, чтобы при благоприятной ценовой конъюнктуре поставить на рынок нужные объёмы нефти. Главное, чтобы были подготовлены запасы. Для этого требуются законодательные инициативы, стимулирующие геологоразведку. Требуется развитие технологий самой нефтянки, часть из которых будет применяться и за её пределами».

Законодательные стимулы, как полагает Алекперов, критически необходимы для поддержания уровня добычи.

«Как сказал в своём недавнем послании Федеральному собранию РФ президент России, «времени на раскачку у нас нет», — напомнил сенаторам Алекперов. — За 10 лет производство нефти в Ханты-Мансийском округе сократилось на 15%. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак приводил цифры, что к 2035 году при инерционном сценарии Россия может потерять почти половину от текущей добычи. Прежде всего из-за снижения объёмов производства в Западной Сибири. Если рассматривать перспективы ближайших шести лет, то выпадающие доходы бюджета от снижения добычи в Западной Сибири при текущих ценах могут составить 1,5 трлн в год. При этом в недрах Западной Сибири находятся гигантские запасы нефти почти на 18 млрд тонн».

Переломить ситуацию с падением добычи мешает, как полагает президент ПАО, несовершенное налоговое законодательство, которое пока недостаточно стимулирует постановку на учёт новых технологий.

«При этом из-за снижения качества остаточных запасов постоянно растут затраты на извлечение, — проинформировал он. — Около половины всей нефти, добываемой в РФ нашей компанией сегодня, это трудно извлекаемые запасы. Для их разработки необходимы дорогостоящие мероприятия, которые при действующем налоговом режиме не всегда рентабельны».

Также он заметил, что в РФ бытует мнение, будто российская нефтяная отрасль не создаёт ничего самостоятельно, а только лишь пожинает плоды успехов советских предшественников.

«Что нефтяная отрасль надеется на помощь государства и не желает инвестировать в новые технологии, но это не так, — заверил Алекперов. — Мы прикладываем все усилия для лидерства России на международном энергетическом рынке. Сегодня все компании инвестируют в новые технологии. Наша компания за последние годы открыла две новые провинции. Это на севере Каспия и на Балтике. При разработке морских месторождений применяются уникальные экологические технологи нулевого сброса, то есть добыча нефти не оказывает никакого влияния на морскую экосистему. Мы являемся крупным центром компетенций в российской нефтегазовой отрасли, и ежегодно предприятия группы «Лукойл» получают около 30 новых патентов на изобретения. Всего у компании сегодня порядка 500 патентов. Мы обладаем технологиями, которые позволяют нам в Западной Африке бурить скважины при глубине воды 2800 метров».

Завершая эту мысль, он подчеркнул, что нефтяная отрасль во всём мире из локомотива экономического развития превратилась в полигон универсальных технологий.

«За десять лет мы вложили в модернизацию наших заводов более 10 млрд долларов, — рассказал Алекперов. — Но, к сожалению, мы не всегда можем получить отдачу от наших инвестиций в связи с частыми изменениями законодательства в этой сфере. В стоимости литра топлива сегодня более 60% от различных налогов. Еще более 30% — затраты на переработку, транспортировку, подрядчиков и оплату труда. А соглашения между правительством России и компаниями предельно жёстко ограничивают предельный уровень розничных цен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Совете Федерации РФ выступил президент публичного акционерного общества «Лукойл» Вагит Алекперов. Темой его выступления стала «Трансформация мировых энергетических рынков — сценарии и возможности для России».