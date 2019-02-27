Оренбург, 27 февраля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области граждане, которые находятся в период выборов под домашним арестом, смогут реализовать своё право как избиратели. Соответствующие поправки внесены в областной закон. Проект одобрен в первом чтении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания Оренбуржья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Граждане, находящиеся под домашним арестом, получили право голосовать, в день выборов к ним смогут приходить представители избирательных комиссий. Инициатором таких изменений на законодательном уровне стал облизбирком, а поправки внесены комитетом Законодательного собрания по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов, депутаты единогласно одобрили законопроект в первом чтении. Он выразил уверенность в том, что на губернаторских выборах, в единый день голосования (8 сентября 2019 года) новый закон уже будет действовать.

По словам Нальвадова, на таких масштабных выборах, как президентские губернаторские, выборы в Заксобрание региона, Госдуму, где участвует электорат всего Оренбуржья, количество таких избирателей, как домашние арестанты, может достигать 100 человек. Возможно, эта категория электората и не велика, но необходимо обеспечивать избирательное право каждого человека.