Горно-Алтайск, 27 февраля, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен обвинительный приговор теперь уже бывшему главному бухгалтеру региональной стоматологической поликлиники. Как следует из официального сообщения на сайте республиканской прокуратуры, реальный срок лишения свободы женщина получила за то, что завышала себе зарплату и похитила более шести миллионов бюджетных средств, погашая казёнными деньгами свою ипотеку. Доказана легализация преступного дохода на сумму свыше одного миллиона рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Следствием установлено, что все махинации женщина осуществила в период с января 2013 года по декабрь 2015 года.

«Обвиняемая, используя свое служебное положение, имея доступ к электронной цифровой подписи главного врача учреждения и денежным средствам, находящимся на банковском счете организации, регулярно незаконно перечисляла бюджетные денежные средства в пользу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в счет погашения своего кредита. Кроме того, она незаконно завышала причитающуюся ей заработную плату и для сокрытия указанных фактов изготавливала подложные платежные документы», — пояснили в прокуратуре.

В ходе разбирательств выяснилось, что таким образом бухгалтеру удалось полностью погасить свою задолженность по ипотечному кредиту, а затем ещё и продать квартиру, приобретенную за счет заемных средств. Дальнейшую покупку трехкомнатной квартиры правоохранители сочли легализацией преступного дохода.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил женщину к трём годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также бухгалтеру запретили занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных полномочий сроком на два года.