Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Власти Петербурга намерены помочь людям предпенсионного возраста пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию. Среди «востребованных специальностей» после такого повышения уже обозначены официанты и офисные секретари, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Будущий пенсионер на улице Петербурга

Соответствующий законопроект поддержали на пленарном заседании городского Законодательного собрания в среду, 27 февраля.

Согласно документу, Смольный должен будет организовать дополнительное профессиональное обучение людей, кому до выхода на пенсию остается пять лет и меньше. Один из авторов документа, единоросс Денис Четырбок перечислил, кем могут научиться работать будущие пенсионеры, по замыслу чиновников и депутатов.

«На сегодняшний день есть уже прогнозируемый перечень востребованных специальностей, на которые могли бы переобучаться лица предпенсионного возраста. Я могу сказать, что в этот перечень входят операторы колл-центров, делопроизводители, расшифровщики, офис-менеджеры, помощники бухгалтера, помощники повара, контролеры деталей и приборов, официанты», — заявил парламентарий.

Законопроект также предполагает, что профильные комитеты Смольного будут постоянно следить за увольнением работников и дальше формировать перечни наиболее востребованных профессий и образовательных организаций.