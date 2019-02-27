Калуга, 27 февраля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В Калужской области набирает обороты подготовка к посевной кампании. Во всех районах разработаны рабочие планы проведения весенне-полевых работ. Задача 2019 года — обеспечить рост производства продукции растениеводства.

Алексей Веницианов. На пашне. Весна

Как сообщили 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства области, посевная площадь 2019 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах должна составить 343 тыс. га и увеличится на 13,3 тыс. га (4%). Площадь ярового сева увеличится на 5,6 тыс. га.

Так, в регионе возрастёт зерновой клин в Барятинском, Жуковском, Перемышльском, Ульяновском, Мещовском районах. В ряде районов идет корректировка структуры посевных площадей с целью обеспечения роста производства продукции земледелия.

По данным Россельхозцентра, на весенний сев хозяйства области обеспечены семенами зерновых культур на 85%. Качество семенного материала лучше 2018 года (кондиционные семена составляют — 85%). В районах ведется интенсивная работа по закупке недостающих семян и доведению семенного материала до посевных кондиций.

Для проведения весенних полевых работ требуется 30 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе. На сегодняшний день в хозяйствах имеется 5,5 тонны удобрений. Обеспеченность удобрениями составляет 18%. 20 районов области продолжают закупку минеральных удобрений.

Также проходит заключение договоров на поставку горюче-смазочными материалами сельхозпредприятиям. Уже подписан 21 договор с ПАО «Калуганефтепродукт». Готовность сельскохозяйственной техники к весенней посевной составляет 88%.