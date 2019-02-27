Париж, 27 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что те, кто участвует в жестоких демонстрациях «желтых жилетов», являются «соучастниками худшего», назвав «чудом» отсутствие смертельных случаев во время столкновений, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Мы не можем запретить демонстрации. Но теперь, когда мы идем в субботу на насильственные демонстрации, мы замешаны в худшем», — заявил глава государства в ходе дебатов с выборными должностными лицами в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон высоко оценил действия полиции.

«Я считаю, что мы должны поздравить себя с замечательной работой наших правоохранительных органов», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста движения «желтые жилеты» проходят во Франции каждые выходные, начиная с ноября 2018 года. Жители страны недовольны социальной политикой властей. 23 февраля в манифестации приняли участие более 45 тыс. человек.

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