Макрон: «Мы не можем запретить демонстрации»
Париж, 27 февраля, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что те, кто участвует в жестоких демонстрациях «желтых жилетов», являются «соучастниками худшего», назвав «чудом» отсутствие смертельных случаев во время столкновений, сообщает Le Figaro.
«Мы не можем запретить демонстрации. Но теперь, когда мы идем в субботу на насильственные демонстрации, мы замешаны в худшем», — заявил глава государства в ходе дебатов с выборными должностными лицами в Елисейском дворце.
Эммануэль Макрон высоко оценил действия полиции.
«Я считаю, что мы должны поздравить себя с замечательной работой наших правоохранительных органов», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста движения «желтые жилеты» проходят во Франции каждые выходные, начиная с ноября 2018 года. Жители страны недовольны социальной политикой властей. 23 февраля в манифестации приняли участие более 45 тыс. человек.
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