Калуга, 27 февраля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. На территории Калужской области в 2018 году было зарегистрировано 397 преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием (в 2017 году — 393), в том числе 101 особо тяжкое и тяжкое преступление (в 2017 году — 63), удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 4,2% (в 2017 году — 3,8%).

Kaluga.sledcom.ru На заседании форума

Как сообщила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, эти цифры были названы в рамках межрегионального форума, посвящённого предупреждении преступлений и правонарушений в подростковой среде. Инициаторами мероприятия выступили калужское региональное следственное управление СК и уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.

Участники встречи говорили о том, что проблема подростковой преступности требует не только тщательного изучения, но и концентрации особого внимания всех органов системы профилактики, принятия эффективных комплексных мер, направленных на предупреждение совершения детьми и подростками противоправных действий.

Так, на форуме было отмечено, что из 63%, зарегистрированных в Калужской области в минувшем году преступлений среди подростков 251 — кража, 10% преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств — 42, а 240 преступлений (60%) совершено в группах. К уголовной ответственности в 2018 году привлечены 295 несовершеннолетних, что составило 4,8% от привлеченных лиц, при этом 51 несовершеннолетний совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам мероприятия подготовлен сборник выступлений и методические рекомендации для педагогов-психологов школ и сотрудников социальных учреждений для использования в текущей работе.

В работе форума приняли участие заместитель руководителя отдела процессуального контроля за расследованием преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних Следственного комитета Российской Федерации Юлиан Коваль, руководитель следственного управления СК России по Калужской области Игорь Литвинов, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, представители следственных органов Следственного комитета России по Брянской, Орловской, Тульской и Смоленской областям, уполномоченные по правам ребенка в Смоленской и Брянской областях Наталья Михайлова и Елена Литвякова, представители правоохранительных органов Калужской области, специалисты центров информационной безопасности и психологической помощи.

На форуме выступил президент Международной ассоциации девиантологов и Международной академии ювентологии, профессор, академик РАЕН Юрий Клейберг.