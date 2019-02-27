Ярославль, 27 февраля, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля обещает в ближайшие «день-два» начать ямочный ремонт на наиболее проблемных участках города — на Октябрьском мосту и Юго-Западной окружной дороге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Ямы в Ярославле

В феврале во время оттепели в городе образовалось множество ям. Зачастую эти участки находятся на гарантии, однако фирмы, ремонтировавшие их ранее, не реагируют на просьбы властей. Так, например, происходит с компанией «Экоград», которая ремонтировала Юго-западную окружную дорогу.

«На сегодняшний день прорабатывается механизм исправления другими подрядчиками, и в дальнейшем регрессом взыскивать с недобросовестных подрядных организаций, так как мы видим, что на все наши предписания реакции — никакой», — сказал Сергей Тальянов.

Мэрия планирует проводить работы в основном в ночное время, чтобы не вызывать пробок. Работы будут проводится холодным и литым асфальтом по краткосрочным договорам.

Основной контракт на «ямочный ремонт» на 89 миллионов рублей на текущий год до сих пор не разыгран. На него поступила жалоба в УФАС, которая признана обоснованной. Авторы жалобы — общественники — нашли в нем условия, ограничивающие конкуренцию. Мэрия надеется, что контракт будет все же разыгран в марте, и работы по нему начнутся в теплое время года.