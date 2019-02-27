Анкара, 27 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не верит обещаниям США о том, что они заберут обратно вооружение, которое предоставили сирийским курдам, сообщает 27 февраля Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Военные утверждали, что у них есть все серийные номера предоставленных курдам вооружений и что они будут их изымать, когда покинут страну. Я в это не верю», — подчеркнул глава Турции.

В феврале 2019 года военные США не раз заявляли, что видят необходимость в продолжении поставок Демократическим силам Сирии, состоящим преимущественно из курдов, вооружения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп принял решение вывести американских военнослужащих из Сирии, что вызвало недовольство среди союзников Вашингтона. В последствии глава Белого дома распорядился оставить порядка 200 военных, которые помогут так называемой вооруженной оппозиции бороться с остатками террористов.