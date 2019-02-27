Ставрополь, 27 февраля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Старший инспектор управления по строительству и жилищному надзору Ставропольского края подозревается в халатности. Об этом сообщили 27 февраля в пресс-службе краевого СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По версии следствия, в декабре 2016 года специалист, не осмотрев жилой дом в Георгиевске, оформил акт об отсутствии нарушений технических регламентов. На основании документа здание было введено в эксплуатацию, хотя в нем отсутствовало газоснабжение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2018 года в Челябинской области бывший государственный инспектор жилищной инспекции был осуждён за получение взятки. Чиновник за 80 тысяч рублей обещал не наказывать одну из управляющих компаний приостановлением деятельности. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно.