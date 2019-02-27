Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Федеральный проект «Северный морской путь» полностью передан под кураторство ГК «Росатом». Об этом в комментарии корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель директора дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

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По его словам, контроль за бюджетными и внебюджетными деньгами полностью будет осуществлять Росатом. «Согласно решению правительства, контроль за этим федеральным проектом полностью отдан нам», — отметил Кулинко.

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Кулинко отметил, что сейчас главная задача Росатома конкретизировать цели и результаты, которые должны быть достигнуты в ходе реализации федерального проекта «Северный морской путь».

«Сейчас в проекте очень общие показатели успешности той или иной программы, наша задача сделать эти показатели более конкретными и чёткими», — отметил Максим Кулинко.

Кроме того, по его словам, еще ряд пунктов из проекта, «Морские порты России» также переданы в ведение Росатома. Конкретно речь идет о пункте «Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования в морском порту Диксон (угольный терминал Чайка), Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения (нефтяной терминал Таналау).

Напомним, что финансовая обеспеченность проекта «Северный морской путь» заявлена в 587 миллиардов рублей, из них бюджетное финансирование должно составить не менее 266 млрд рублей.