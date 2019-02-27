Киев, 28 февраля, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальное хозяйство Украины обросло долгами так, что ни о каком выходе из этого тупика с использованием обычных средств не может быть и речи. Как эта страна дошла до такой жизни и какие пути могли бы вывести ее из долгового рабства, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Веснянко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Долги по коммуналке украинских граждан превысили 2,6 млрд в долларовом эквиваленте, при этом наибольшую часть этой суммы составляют долги за газ, отопление и горячую воду. Основная масса неплательщиков — малообеспеченные жители страны, но есть и те, кто уже не видит себя ничем обязанным постмайданной власти и выражает свое недовольство прекращением оплаты услуг ЖКХ.

Рост задолженности в этой сфере за последние два года увеличился почти вдвое и превысил возможность субсидирования из бюджета. Эксперты-экономисты прогнозируют до конца 2019 года рост этой задолженности за 400 млн в долларовом эквиваленте и обвиняют правительство Украины в отсутствии попыток затормозить скатывание ЖКХ в долговую пропасть.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко даже предположил, что нынешнее правительство страны не рассматривает никаких возможностей спасения ЖКХ, готовясь сбежать от ответственности и оставить проблему в наследие преемникам. Исходно расчет украинского правительства строился на том, что, субсидируя оплату ЖКХ малообеспеченным и дожидаясь роста зарплат до европейского уровня, можно будет протянуть время до желанной стабилизации. Реальность опровергла надежды, показав, что ситуация в стране развивается по совершенно иному сценарию — население бежит получать «европейские зарплаты» за рубежом, а на самой Украине выплачивать долги уже практически некому. Какие пути в сложившихся условиях предлагают оппозиционные украинские политики?

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