Каракас, 27 февраля, 2019, 13:37 — ИА Регнум. США и их союзники действительно ведут себя в отношении Венесуэлы по-бандитски, и России нужно сделать все возможное и для сохранения Николаса Мадуро на посту президента, и для дальнейшей дискредитации США в глазах мирового сообщества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 февраля, комментируя заявления постпреда России в ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Как сообщалось ранее, Василий Небензя заявил, что «Вашингтон и Лондон ограбили венесуэльский народ на 30 млрд долларов в нефтяных и банковских активах». Заморозка активов не позволяет венесуэльским властям реализовывать социальные программы, на глазах у всего мира США и их союзники «нагло грабят суверенную страну» из желания «сменить неугодный режим», сказал Небензя.

«США действительно ведут себя в отношении Венесуэлы по-бандитски, и в контексте обсуждения их действий неуместно, на мой взгляд, введение «контраргументов» типа «Мадуро сам «хорош», «режим Мадуро не пользуется народной поддержкой», «Мадуро держится на репрессиях» и так далее.

Всё это, конечно, можно сказать, хотя не всё будет соответствовать действительности, но главное в другом: всё это точно можно сказать об Украине, но никому в американском истеблишменте не придёт в голову приводить эти аргументы, чтобы добиться прекращения поддержки преступного, как всем известно, режима Порошенко. Почему не придёт в голову? Да по простой причине: все в Вашингтоне понимают, что они не «демократию» на Украине поддерживают, а ведут с помощью этого конфликта гибридную войну против России.

Точно так же мы сейчас должны рассматривать и венесуэльскую ситуацию. Надо сделать всё возможное и даже то, что сейчас кажется невозможным, чтобы сохранить Мадуро на посту президента до следующих выборов. Одновременно необходимо воспользоваться американским вмешательством для дальнейшей дискредитации США в глазах мирового сообщества.

Американцы и англичане действительно ограбили Венесуэлу, и всякий, кто доверяет им свои личные и государственные капиталы подвергается этому риску, причём подвергается произвольно, вне зависимости от того, совершает он что-то действительно противозаконное или не совершает. В арсенале американцев не только угрозы, но и прямые акции физической расправы с неугодными им политическими деятелями, шантаж, обман и подкуп. Важно действовать так, чтобы все эти «теги» как можно крепче прилипали к США», — отметил Михаил Демурин.