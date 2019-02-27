США пытаются запугать РФ новыми санкциями, ЕС грозит развал: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 февраля, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В США обнародован законопроект о новых санкциях против России;
- Литовский банк подозревают в обслуживании «теневых операций» Януковича;
- В Польше предупреждают Евросоюз о развале;
- Пакистан сбил два индийских военных самолета;
- Прокурор в Дагестане задержан по подозрению в вымогательстве взятки.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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