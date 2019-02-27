Москва, 27 февраля, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Рост цен на бензин на 4,3% по итогам 2019 года, о котором заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, обусловлен девальвационными ожиданиями рубля и, скорее всего, будет реализован, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По его мнению, такой прогноз провоцирует к размышлениям о покупке талонов на бензин, однако только при условии стабильного маршрута водителя или регулярном потреблении бензина. Динамика стоимости топлива на 2019 год учтена в общем прогнозе инфляции, потому сюрпризом для населения не станет.

«Уверенный скачок цены на топливо на 1,7% с начала года был обусловлен увеличением НДС, и, логично, что пока динамика роста приостановилась. В силу стабильного рубля в стране, а также отсутствия новых максимумов стоимости нефти в мире — дальнейшее удорожание бензина внутри страны было бы просто кричащим событием для населения», — полагает эксперт.

Если на протяжении года прогнозы по темпам роста стоимости бензина будут увеличиваться, это можно будет рассматривать, как ухудшение перспектив экономики на 2019−2020 годы, снижение покупательской способности населения, давление на банковский сектор, так как людям придётся изымать накопленные средства с депозитных счетов, оформлять кредиты, возможно, обращаться в организации микрокредитования.

«Транспортные расходы не являются основой потребительской корзины и не занимают ее львиную долю в процентном соотношении, но стоимость бензина всегда сказывается на цене колбасы, хлеба, молока, одежде и обуви, а значит, также важна в прогнозах на расходы населения. Стоит ли ждать замедление темпов роста бензина? Вряд ли этот сценарий стоит рассматривать к реализации даже с вероятностью в 15−20%», — считает Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что бензин в России подорожает не более чем на 4,3% в 2019 году, но цены не превысят инфляцию.

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