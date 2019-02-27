Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Для реального снижения ипотечных ставок необходимо улучшение макроэкономической ситуации, если же целенаправленно снижать ставки через субсидирование ипотеки, это не принесет ипотечному рынку ничего хорошего, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 февраля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя поручения президента России в части снижения ипотечных ставок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как сообщалось ранее, Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В частности, правительству и Центробанку поручено «принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее».

«Сами по себе заявления и указы никакого эффекта на рынок не оказывают. Мы уже много раз слышали о необходимости довести ставки до 8, 7 или 6%. Правительству нужно быть позитивным, и оно повторяет эти цифры как мантру. Но все, и участники рынка, и потенциальные заемщики, понимают, что если не предложено конкретных мер, не будет и эффекта.

Для снижения ипотечных ставок нужно улучшение макроэкономической ситуации, снижение инфляции, снижение стоимости капитала. При таких условиях ставки буду снижаться естественным образом.

Другой путь состоит в том, чтобы целенаправленно снижать ставки вопреки экономике. То есть субсидировать ипотеку, возможно, не весь рынок, но все большее количество групп населения или застройщиков. Но таким образом мы повысим не доступность жилья, а доступность ипотеки. Разумный путь состоит в том, чтобы способствовать росту благосостояния граждан», — отметил Максим Ельцов.