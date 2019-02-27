Иркутск, 27 февраля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Прокуратура Ангарска, сотрудники которой проводили проверку по факту жертвоприношения с сожжением верблюдов байкальскими шаманами, направила материалы об этой нашумевшей истории в ГУ МВД по Иркутской области, сообщают местные СМИ.

Цитата из видеоролика о жертвоприношении Байкальские шаманы готовятся принести в жертву пятерых верблюдов

Как пояснили правоохранители, в течение 10 дней сотрудникам полиции предстоит провести экспертизы и опросить свидетелей этого кровавого ритуала. После этого, возможно, будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Именно на этом настаивает городская прокуратура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ритуал с жертвоприношением на шаманской базе под Ангарском провели участники организации «Вечно Синее Небо». Их председатель Артур Цыбиков ранее пояснял, что пятерых верблюдов купили специально для жертвоприношения в соседней Бурятии и что данное действо проводится «для укрепления России» и призвано «восстановить духовность и «незыблемые культурные ценности».

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Верховный шаман России и Бурятии Допчун-оол Кара-оолзаявил, что осуждает действия коллеги и что никогда верблюды не были объектом для подобных обрядов, поскольку это — священное животное.