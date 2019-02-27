Ярославль, 27 февраля, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Музей истории Ярославля останется муниципальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор музея Валерий Величко.

City-yaroslavl.ru Музей истории Ярославля

27 февраля музей посетил мэр города Владимир Волков, который и сообщил коллективу о том, что учреждение культуры сохранит самостоятельность.

«Никаких решений о передаче Музея истории города из муниципальной собственности приниматься не будет. Он как был городским, так им и останется. Есть понимание того, как музею развиваться, как привнести новую подачу в экспозиции, как использовать лучшие мировые практики», — приводит слова Владимира Волкова газета «Городские новости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2018 города было принято решение о присоединении музея к Ярославскому музею-заповеднику. Это позволило бы сэкономить около 20 млн рублей из городского бюджета ежегодно. Против этого решения выступили почетные граждане города во главе с бывшим директором музея Владимиром Извековым. И вот планы пересмотрены.

«Мы очень рады, что нашли понимание у мэра, и музей будет сохранен как самостоятельная единица. Он очень нужен городу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Величко.

Это не первое пересмотренное «оптимизационное» решение мэрии Ярославля. Ранее городские власти отказались от планов закрыть речной трамвай до Толгского монастыря.