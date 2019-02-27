Москва, 27 февраля, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В то время как при сложной экономической ситуации увеличивать налоговую нагрузку на бизнес не представляется возможным, исполнение поручений президента России Владимира Путина об усилении соцподдержки многодетных семей, развитии здравоохранения и других положений требует от Федеральной налоговой службы инициатив по привлечению новых финансовых средств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 февраля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.

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«В то же время нужны дополнительные ресурсы. Как вы считаете, где деньги лежат? То, что в тумбочке их нет — точно. Где можно увеличить доходы бюджета федерального, регионального, муниципального? За счет каких источников? Где глубже покопать, где что-то изменить в законодательстве? Вы очень опытный, профессиональный человек. Скажите, где взять деньги?» — спросила Матвиенко.

В ответ руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин предложил провести инвентаризацию объектов недвижимости, земельных участков, зданий и сооружений на всей территории страны.

«Там серьёзные есть деньги. Инвентаризация предполагает в том числе объекты незавершёнки капитального строительства, земельные участки, выпавшие из оборота, и наведение порядка, связанного с регистрацией прав собственности, чтобы субъект права и объект недвижимости были у нас чётко соединены и доступны как для налоговой службы, так и для муниципалитетов и субъектов», — заявил Мишустин.

Кроме того, по его словам, нужно навести порядок в сфере кадастровой стоимости.

«Сейчас президент ограничил 10%, что совершенно справедливо. В этом смысле — очень важный элемент налогообложения, с которым важно разобраться. Здесь мы в этом смысле помощники, но институт оценщиков, Росреестр — мы все должны очень аккуратно смотреть на эту ситуацию», — продолжил он.

В-третьих, ФНС планирует заняться налогом на доходы физических лиц.

«Расширение налоговой базы — мы, что смогли, сделали. Комиссия по легализации зарплаты в этом смысле вызывает компании: почему у вас зарплаты ниже, чем у компаний в стране в среднем или в регионе по такому же виду экономической деятельности в разы? Объясни, хотя бы разговор! <…> Ну вот он платит чуть выше МРОТ, а мы знали, что платят конверты. Тогда это вопрос (правоохранителям), в общем-то, по уклонению от оплаты налогов. Непростая тема, но расширение налоговой базы в связи с легализацией зарплаты — очень важный элемент формирования наполнения», — пояснил руководитель ФНС.

Наконец, это наведение порядка с электронными денежными системами и в смежных сферах.

«Электронные кошельки и всё то, что на сегодняшний день является предметом работы молодёжи, фрилансеров, всех, кто работает в интернете. Конечно же, деньги, которыми молодой человек через криптовалюту и другие элементы может свободно перемещать капитал через границы и который не замечает государство, на который нет регуляторики — это большая опасность. Этим надо заниматься. Мы сегодня говорим с (главой ЦБ) и Минфином о том, чтобы обратить на это внимание», — указал Мишустин.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были сформированы в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию.