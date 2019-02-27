Ханой, 27 февраля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Позитивный итог встречи главы Белого дома с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом отметил госсекретарь США Майк Помпео. На своей странице в твиттере Помпео пишет:

Цитата из Twitter Майка Помпео Дональд Трамп и Нгуен Фу Чонг

«Президенты Дональд Трам и Нгуен Фу Чонг подтвердили необходимость дальнейшего продвижения к окончательной, полностью проверенной безъядерной территории Северной Кореи; свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону; к более сильному американо-вьетнамскому всеобъемлющему партнерству».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 февраля, в Ханое состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Главной темой встречи станет денуклеаризация Корейского полуострова. Планируется, что сначала главы государств побеседуют в формате тет-а-тет, а затем переговоры продолжатся на рабочем ужине, на котором также будут присутствовать Майк Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени.