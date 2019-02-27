В Ярославле директор городского предприятия будет получать две зарплаты
Ярославль, 27 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославле директор АО «Яргортеплоэнерго» будет одновременно первым заместителем директора АО «Ярославские энергетические системы». Совмещение должностей для директора Евгения Клейнбурда согласовал совет директоров «Яргортеплоэнерго», сообщает источник ИА REGNUM.
Оба общества принадлежат мэрии Ярославля. «Яргортеплоэнерго» занимается выработкой теплоэнергии, а «Ярославские энергетические системы» — передачей тепла.
Судя по всему, таким образом городские власти решили увеличить заработную плату приезжему руководителю. Он будет получать зарплату одновременно в двух принадлежащих мэрии АО — как директор и как замдиректора. Подобная практика существовала в Переславле, откуда Клейнбурд в декабре 2018 года перебрался в составе команды нового мэра Владимира Волкова.
«Ярославскими энергетическими системами» руководит другой член команды Волкова — Виталий Леженко, также работавший в Переславле, а до этого — в Люберецком районе. Не исключено, что такое «совмещение» будет применено и на других городских предприятиях, куда также назначены руководители из Переславля и Люберец.