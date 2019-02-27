Ярославль, 27 февраля, 2019, 12:49 — ИА Регнум. В Ярославле директор АО «Яргортеплоэнерго» будет одновременно первым заместителем директора АО «Ярославские энергетические системы». Совмещение должностей для директора Евгения Клейнбурда согласовал совет директоров «Яргортеплоэнерго», сообщает источник ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Евгений Клейнбурд и Виталий Леженко

Оба общества принадлежат мэрии Ярославля. «Яргортеплоэнерго» занимается выработкой теплоэнергии, а «Ярославские энергетические системы» — передачей тепла.

Судя по всему, таким образом городские власти решили увеличить заработную плату приезжему руководителю. Он будет получать зарплату одновременно в двух принадлежащих мэрии АО — как директор и как замдиректора. Подобная практика существовала в Переславле, откуда Клейнбурд в декабре 2018 года перебрался в составе команды нового мэра Владимира Волкова.

«Ярославскими энергетическими системами» руководит другой член команды Волкова — Виталий Леженко, также работавший в Переславле, а до этого — в Люберецком районе. Не исключено, что такое «совмещение» будет применено и на других городских предприятиях, куда также назначены руководители из Переславля и Люберец.