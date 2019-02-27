Пермь, 27 февраля, 2019, 12:40 — ИА Регнум. 1 марта в Пермской Арт-резиденции откроется выставка работ художника Александра Овчинникова, получившее название «Пустота», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермская Арт-резиденция Картина Александра Овчинникова, с выставки получившей название «Пустота»

На экспозиции будут представлены 35 пастельных работ художника, созданных в период с 2016 по 2018 годы.

Название выставка получила благодаря философским размышлениям автора на тему смысла жизни, который обретается путем заполнения экзистенциальной пустоты.

«Тема его работ в этот творческий период — рефлексия над тем, как человек воспринимает реальность, а именно — внутреннее трансцендентное ощущение пустоты, которую, как считает автор, каждый по-своему пытается заполнить с рождения», — подчеркивают в Арт-резиденции.

Напомним, Александр Овичнников молодой художник, творческий путь которого начался в 20 лет, когда ему были подарены масляные краски. Выставка его работ открывается 1 марта и продлится около трех недель.