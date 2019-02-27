Москва, 27 февраля, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Торговая сессия сегодня, 27 февраля, отметилась снижением цен на нефть. Цены падали на 0,41% до уровня в $65,48. По итогам вчерашней торговой сессии нефти удалось немного восстановиться после резкого падения накануне: максимум 26 февраля составил $65,82. По состоянию на 10:30 по мск нефть торговалась на отметке $65,48 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Поддержку нефти оказали сообщения о том, что в Ираке в январе значительно сократились объемы экспорта чёрного золота. Хотя при этом со стороны Эквадора был направлен запрос в адрес ОПЕК, содержащий просьбу увеличить квоту объема добываемой нефти в стране. Кроме того, в фокусе внимания остаются переговоры между Китаем и США, результат которых может оказать существенное влияние на котировки нефти. Переговоры должны завершиться не позднее 1 марта», — отметил эксперт.

Опубликованный 26 февраля отчет о недельных запасах сырой нефти продемонстрировал снижение на 4,2 млн баррелей. Это позволило улучшить настроения инвесторов. 27 февраля стоит обратить внимание на публикацию еженедельного отчета о запасах нефти, который традиционно предоставляется Управлением энергетической информации министерства энергетики США.

«В краткосрочной перспективе можно рассчитывать на рост цен на нефть до уровня в $66,50−66,80, в долгосрочной — до $70,50−70,90. Вместе с тем, геополитические потрясения могут привести к палению котировок — ближайшей целью при таком сценарии является уровень $63,20−63,70», — считает Удилов.

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