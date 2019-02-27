Москва, 26 февраля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Аналитики компании «Авилон» озвучили ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов, которые были приняты в 2017 году в рамках программы трейд-ин, список 26 февраля опубликовала компания «Автостат».

Сообщается, что эксперты провели исследование продаж компании за 2017 год и выяснили, что за обозначенный период рост сделок по программе трейд-ин составил 17%.

На первом месте в списке компания Mercedes, в 2017 году доля принятых «Авилоном» по трейд-ин автомобилей данной немецкой марки составила 17%.

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Вторую строчку заняла BMW, её результат — 11%. На третьем месте оказалась Volkswagen с показателем 10%. Четвертую и пятую позицию заняли Ford и Hyundai.

В ТОП-10 также попали такие бренды Audi, Land Rover, Nissan, Toyota, Opel и Kia. Эксперты также выяснили, что чаще в этой программе участвуют автомобили в возрасте от трех до пяти лет.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг самых распространенных в России иномарок. Первые три места заняли Ford Focus, Toyota Corolla и Hyundai Solaris. Четвёртую и пятую позицию заняли Kia Rio и Renault Logan.