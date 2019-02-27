Инчхон, Южная Корея, 27 февраля, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Машиностроительная компания SsangYong Motor Company представила новую модель автомобиля в Южной Корее спустя 8 лет, сообщает телеканал YTN.

26 февраля представители компании провели презентацию нового транспортного средства в выставочном комплексе Songdo Convensia, расположенном в городе Инчхон.

Новая модель автомобиля оснащена 1,6-литровым дизельным двигателем (136 лошадиных сил) и 6-ступенчатой коробкой передач, а также багажником на 551 литр, в который поместится как минимум 4 сумки для гольфа и четыре дорожные сумки.

По предварительным данным, стоимость автомобиля будет варьироваться от 22,16 млн вон до 28,13 млн вон ($19,8 тыс. ~ $25,1 тыс.).