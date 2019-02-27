Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обнародовал мотивировочную часть решения, согласно которому ранее отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства депутата Заксобрания Максима Резника («Партия роста») к врио губернатора Александру Беглову, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Резник требовал сатисфакции после того, как в сеть попала аудиозапись, на которой Беглов заявлял, что депутат якобы высказывался в Заксобрании за сдачу Ленинграда фашистам во время блокады, чего парламентарий не делал. Однако, как решил суд, истцам не удалось доказать, в частной или публичной беседе Беглов делал такие заявления.

«Из распечатки с официального сайта администрации Петербурга от 23 января 2019 года следует, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов принял сегодня участие в открытии Музея медицины блокадного Ленинграда. <…> Из указанной аудиозаписи не следует, что это было за выступление, происходило ли оно в рамках официального мероприятия или частной беседы. В связи с чем, суд не может признать указанную аудиозапись в качестве допустимого доказательства распространения сведений в госпитале для ветеранов войн при тех обстоятельствах, на которые ссылается истец», — заключил Смольнинский суд.

При этом адвокат Резника и сам депутат ранее указывали, что заседание суда 21 февраля было крайне стремительным, во всех ходатайствах было отказано, в том числе в приобщении доказательств к делу.

«Суд не дал представить доказательства. И решил, что мы «не доказали» факт распространения. Обжалуем», — заявил сегодня депутат Резник. Решение районного суда может быть обжаловано в Санкт-Петербургском городском суде.

Напомним, парламентарий подал два иска к врио губернатора. По обоим он потребовал признать порочащими и несоответствующими действительности слова Беглова. Аудиозапись выступления чиновника перед аудиторией, где присутствовали и блокадники, попала в Telegram. Позже сообщение об этом появилось на портале «Мы можем.ру», в связи с чем Резник подал второй иск, в котором идет речь уже о сведениях, распространенных в СМИ. Заседание по этому делу назначено на 13 марта.

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Сам инцидент произошел 23 января 2018 года. В тот день Александр Беглов присутствовал на заседании ЗакСа в Мариинском дворце. В тот момент, когда на трибуну поднялся Резник и выступил с критикой врио губернатора, последний покинул зал заседаний. Позже пресс-служба Смольного объяснила, что Беглов спешил на другое мероприятие.

Во время всего выступления депутат не касался темы Великой Отечественной войны, а лишь отмечал, что не будет поддерживать кандидатуру Беглова на выборах градоначальника в 2019 году. Позднее стало известно, что Беглов выступил в тот же день в госпитале для ветеранов войн.

«Сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал и говорил, что надо сдать город фашистам», — цитировали СМИ аудиозапись выступления. Также на записи слышны слова «с ума просто сошёл» в отношении депутата.

Вопреки неуверенности Смольнинского суда, сам Александр Беглов в разговоре с журналистами не отрицал, что произнес это перед ветеранами, настаивая, что его слова были вырваны из контекста и не относились персонально к Резнику. 30 января он пояснил СМИ, что «не хотел Резника обидеть»; кроме того, возможно, что-то подобное сказал один из ветеранов, а Беглов лишь повторил за ним.

Однако Резник не принял эти объяснения и подал в суд. Он требует публикации официального опровержения высказываний врио губернатора на сайте Смольного и компенсации в 1 рубль.