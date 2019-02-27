Киев, 27 февраля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Польши и экс-спикер польского Сейма Радослав Сикорский заявляет, что в настоящий момент наблюдает в Польше процессы и настроения, аналогичные тем британским, которые в итоге привели к Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Об этом он сказал в интервью львовской газете «Высокий замок». Издание отмечает, что беседа состоялась в польском Люблине, где Сикорский в феврале представил свою новую книгу о закулисье польской дипломатии.

«Я вижу начало этого процесса в Польше… Когда наш президент на серьезной встрече с президентом Германии заявляет, что «злой ЕС нам даже энергосберегающие лампочки навязывает», у меня возникает ощущение дежавю. Я уже это видел… Британцы сами себя убеждают, что на них давит Брюссель, и сами в это начинают верить. Искренняя вера в мифы может довести страну до такого состояния, в котором сейчас находится Великобритания, когда им угрожает или экономическая катастрофа, или принятие условий ЕС. Британцы думали, что если примут решение о выходе из ЕС, — начнут раздавать карты. А оказалось, что вынуждены вести переговоры с экономически супермощным игроком», — заявил, в частности, Сикорский.

По словам дипломата, нынешняя риторика польских националистов может в итоге привести страну к ситуации, в которой сейчас находится Великобритания.

«Но Великобритания имеет ядерное оружие, Лондон, который является глобальной метрополией и крупнейшим мировым финансовым центром, промышленность, которая приносит миллиардные прибыли, Ла-Манш и тысяча лет достижений цивилизации за собой… У Польши ничего такого нет. Мы либо страна между Россией и Германией, или восточная фаланга Европейского союза. Последний вариант, как по мне, намного лучше», — сказал Сикорский.

Также в этом интервью он крайне пессимистически высказался насчет грядущих выборов в Европарламент, отметив, что в худшем сценарии ЕС даже может развалиться из-за этих выборов.

«Угрозой является то, что традиционные европейские партии (такие как Европейская народная партия) потеряют большинство и их места займут ультраправые, в ряды которых затесались настоящие фашисты. Все они имеют разные интересы, в то время как польские националисты хотят чего-то другого. Будет сплошной балаган — они не договорятся. Но они имеют и то, что их объединяет, — берут деньги, получают политическую или кибернетическую поддержку России, увлекаются большим, могущественным правителем во главе ее. Чтобы ЕС существовал дальше, нужна лучшая координация с центром, то есть Брюсселем, но из-за националистов это становится политически невозможным».

ИА REGNUM напоминает, что очередные выборы в Европарламент пройдут 23−26 мая 2019 года в 27 странах ЕС. В правительстве Украины также заявили, что «взвешивают» возможность радикального изменения политики ЕС после этих выборов.

«Вызов через выборы в Европарламент, учитывая рост популизма и роли праворадикальных сил, является серьезным. Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины», — заявила в Брюсселе украинский вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

27 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэйпредложила членам британского парламента сценарий по выходу страны из состава Евросоюза. При этом она подчеркнула, что не хотела бы отсрочки Brexit.