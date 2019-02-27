Москва, 27 февраля, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Рабочие группы Госсовета РФ, особенно по социальной политике, — это совершенно новый формат государственного управления. Несмотря на то, что в России Госсовет является органом конституционным, но тем не менее итоги встреч рабочих групп, губернаторов, встречи с президентом РФ затем оформляются в виде решений, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это своего рода обратная связь между губернаторами, которым реально приходится реализовывать нацпроекты в регионах, и федеральной властью, то есть это можно назвать новой формой федерализации.

Группа «Социальная политика» Андрея Никитина — наиболее тяжелая группа, потому что там обратная связь очень мощная, она часто бывает связана с протестными настроениями. Те новации, которые предлагает Никитин, являются реализацией эффективной политики», — пояснил эксперт.

Например, стоит вспомнить, когда президент отправлял молодых государственных управленцев в регионы, так называемых эффективных менеджеров. Путин ждал от них этой эффективности, появления новаций, которые позволят найти баланс.

При Госсовете РФ создано 16 рабочих групп, треть из них возглавляют молодые губернаторы. Эффективность этих рабочих групп почувствуется через некоторое время, через KPI, и тогда можно будет сказать, что этот формат устоявшийся и дальше он будет расширяться и внедряться.

«Рабочие группы Госсовета РФ — это точно необходимо, потому что социологи утверждают, что нарастает социальная напряженность, люди не понимают, что происходит. Те решения, которые принимает государственная власть, они требуют обратной связи.

Работа, которая организуется через рабочие группы Госсовета, сотрёт «белое пятно». Губернаторы сейчас на передовом фронте. Мне кажется, это наиболее удачная форма коммуникации между федеральной властью и населением», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по подготовке Госсовета РФ по социальной политике под руководством губернатора Новгородской области Андрея Никитина намерена предложить президенту России Владимиру Путину «дополнительный набор идей» по улучшению ситуации в социальной сфере.

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