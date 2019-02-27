Екатеринбург, 27 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Министерство культуры Свердловской области признало законной скупку квартир в доме № 40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге, которую осуществляет филармония. Это следует из официального ответа ведомства, который опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы

В документе указано, что за два последних месяца 2018 года руководство Свердловской государственной академической филармонии приобрело в собственность шесть квартир в указанном доме на основании выданных региональным Мингосимуществом доверенностей, для расселения в них сотрудников культурного учреждения.

«Квартиры приобретены филармонией за счёт средств, полученных от приносящий доход деятельности. Средства областного бюджета на приобретение вышеуказанных квартир в 2018 году не выделялись», — сообщается в ответе минкульта.

По мнению народного избранника, скупка квартир осуществляется для того, чтобы впоследствии расселить жителей пятиэтажного дома для последующего строительства на его месте нового концертного зала филармонии.

«С одной стороны, хорошо, что деятели культуры находят общий язык с собственниками. С другой, вы видите, как государственное учреждение «разбазаривает» средства. Филармония, конечно, сама заработала эти условные 30−40−50 миллионов рублей. Однако вкладывает их в пустоту, в дом, который в ближайшей перспективе снесут. Как минимум, это неэффективные расходы», — считает Андрей Альшевских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге скандал вокруг дома № 40 по улице Карла Либкнехта разгорелся после того, как в конце лета 2018 года его жильцы узнали о планах сноса здания ради строительства нового корпуса Свердловской государственной академической филармонии. При этом, по словам самих жителей, дом намеревались признать аварийным и расселить жильцов.

Возмущённые граждане начали писать обращения в различные инстанции и требовать проверки, так как считают, что дом находится в хорошем состоянии и пригоден для проживания. В результате ситуация попала в поле зрения надзорных органов. Также была создана рабочая группа, в которую вошли представители инициативной группы жильцов дома Карла Либкнехта, 40 для взаимодействия с властями.