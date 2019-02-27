Тюмень, 27 февраля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Тюмени к четырём годам колонии приговорён экс-директор тюменской стройфирмы за хищение из бюджета города Камышлова Свердловской области более 29 млн рублей. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Установлено, что тюменская строительная фирма ООО «ИНЕКС-Интерэкспорт» в октябре 2014 года по итогам электронных торгов получила право на заключение с администрацией Камышлова контракта на долевое участие в строительстве 237 жилых помещений. Фирма должна была построить объекты за счёт собственных средств с последующей оплатой выполненных работ муниципалитетом. Но банковская гарантия давала ей право на аванс.

Банковская гарантия была необходима застройщику в срок до 10 ноября 2014 года для заключения контракта. Гарантировать необходимые 29,2 млн рублей местные банки стройфирме не хотели по причине плохого финансового состояния ООО «ИНЕКС-Интерэкспорт». Тогда руководитель предприятия обратился к московским дельцам, которые разместили скан фальшивой гарантии на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий. Администрация Камышлова, не подозревая подвоха, видя гарантию на портале, 10 ноября 2014 года заключила со стройфирмой контракт. И 27 ноября 2014 администрация перечислила фирме аванс в сумме 29,2 млн рублей, который практически сразу же были потрачен на цели, не связанные со строительством.

Позже, после заключения контракта и выдачи аванса, администрация Камышлова направила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии. И в декабре получила из финансового учреждения отрицательный ответ. Камышловцы стали требовать возвращения аванса, но безуспешно. Контракт был расторгнут в мае 2015 года. В ноябре 2015 года стройфирма была признана банкротом.

Суд назначил 31-летнему руководителю стройфирмы четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По факту аферы с банковской гарантией возбуждено отдельное уголовное дело.