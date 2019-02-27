Нальчик, 27 февраля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Личности ликвидированных в столице Кабардино-Балкарии боевиков установлены. Все трое являлись членами религиозно-экстремистской группировки. Есть данные, что они планировали совершить преступления террористической направленности на территории республики, сообщили ИА REGNUM 27 февраля в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Surian Soosay Террорист

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники ФСБ осуществляют необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного бандитами преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальником республиканского управления ФСБ было принято решение о проведении сегодня, 27 февраля, с 04:00 в Нальчике контртеррористической операции. На части территории города были введены ограничения в связи с соответствующим правовым режимом.

Был оцеплен дом по улице Братьев Кардановых, в котором скрывались бандиты. Им было предложено сдаться властям, однако в ответ на это предложение боевики открыли стрельбу и были ликвидированы ответным огнем.