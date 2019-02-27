Калуга, 27 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Калужской области снизился до 0,45%. Это один из самых низких показателей в стране, сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации министерства труда и социальной защиты региона.

Nedelya40.ru На ярмарке вакансий

По данным ведомства, на учете по безработице в 2018 году состояли чуть больше 2300 человек, что на 20% ниже показателей 2017 года. В 2018 году в службу занятости населения обратились порядка 24 тысяч человек, более 73% получили дальнейшее трудоустройство.

«В том числе и благодаря работе службы занятости увеличился региональный банк вакансий. На конец 2018 года на одного незанятого гражданина приходилось более трех вакансий. Число обратившихся за помощью по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 10%», — заявил по итогам 2018 года министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов.

В 2018 году доля занятых инвалидов от общей численности трудоспособных инвалидов, проживающих в калужском регионе, увеличилась до 30% (по РФ — 26,4%, по ЦФО — 28,9%). Расширяется участие калужан в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс». В областном этапе 2018 года по 13 компетенциям приняли участие 67 молодых инвалидов.

В 2018 году в полном объёме выполнены целевые показатели в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы согласно майским указам президента России. Идет легализация трудовых отношений. Благодаря межведомственному взаимодействию в течение года восстановлены трудовые права более чем для 8 тысяч работников. Это 118,5% от установленного для Калужской области контрольного показателя по снижению неформальной занятости.