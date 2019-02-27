Вильнюс, 27 февраля, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank, сообщил сегодня, 27 февраля, портал 15min.lt.

Flying Saucer Swedbank

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с Януковичем офшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 год.

Сообщается, что подозрительные платежи связаны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за вызывающую множество сомнений публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет офшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве, отмечает новостное агентство BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после расследования, проведенного шведским телеканалом SVT, один из крупнейших банков Прибалтики — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (порядка $4 млрд). По другим данным, свыше $5,8 млрд. Swedbank объявил о внутреннем аудите. На фоне скандала акции шведского банка Swedbank за два дня потеряли более 20% стоимости, а его рыночная капитализация снизилась более чем на пять миллиардов евро. Так, еще во вторник, 19 февраля, акции банка котировались по курсу 210 шведских крон, к вечеру четверга, 21 февраля, курс упал до 165 крон. После этого падение прекратилось и началось восстановление.

Отметим, что аналогичный скандал вокруг подразделений банка Danske bank в Прибалтике вынудил банк объявить о прекращении оказания банковских услуг в Литве, Латвии, Эстонии и России. В Литве остались только центры услуг.