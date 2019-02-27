Санкт-Петербург, 27 февраля, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Петербургский парламент должен взять на себя полномочия по наименованию объектов городской среды. Об этом с трибуны Заксобрания заявил депутат-«яблочник» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В настоящее время рекомендации по названиям новых и переименованиям старых улиц и дорог разрабатывает Топонимическая комиссия при правительстве Петербурга, после чего решение принимается в Смольном. По мнению Вишневского, это приводит к малоприятным последствиям для Петербурга.

«Вопрос о топонимике пора решать не так, как мы решаем сейчас. Хочу напомнить историю, вызвавшую возмущение у горожан: когда у нас появился мост Ахмата Кадырова, человека, не имевшего ни малейшего отношения к Петербургу. И тем не менее Топонимическая комиссия, на заседании которой я тогда присутствовал, почти дружно это поддержала», — сказал депутат.

После этого «Яблоко» разработало законопроект, который должен был передать полномочия по наименованию улиц и дорог Петербурга Законодательному собранию. Вишневский заметил, что это не сильно увеличило бы нагрузку на парламентариев, так как Топонимическая комиссия заседает раз в квартал или раз в полгода, затем ее решения отправляются в Смольный, где могут отлеживаться чуть ли не годами.

Например, если вопрос по скверу Довлатова был решен достаточно оперативно, то рекомендации о возвращении исторических названий Советским улицам — переименование их обратно в Рождественские — до сих пор не исполнены по неизвестным причинам.

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"Никто не знает, что там происходит. Мне представляется, что нужен закон, чтобы вопросы наименования объектов городской среды решались открыто и публично здесь, в зале городского парламента. Кстати, и вопросы о названии стадионов тоже должны решаться таким же путем», — заметил Вишневский.

Он напомнил, как Петербург передал полномочия по выбору названия для стадиона на Крестовском острове компании «Газпром», в результате чего построенный за деньги петербургских налогоплательщиков объект теперь именуется «Газпром Арена».

«Это должен делать городской парламент на основании закона, к чему вас и призываю», — заключил Вишневский.

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