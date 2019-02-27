Калуга, 27 февраля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Порядка 1544 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано в 2018 году на автодорогах Калужской области, сообщает 27 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя регионального УГИБДД Алексея Холопова.

Гибдд.рф/r/40 Проверка на дороге

По словам главного госавтоинспектора области, в 2018 году в ДТП погиб 191 человек и 2015 получили ранения. И хотя по сравнению с 2017 годом количество аварий и раненых в дорожных происшествиях снизилось на 2,2%, но одновременно на 10,4% возросло число погибших. Коэффициент тяжести последствий ДТП составил 8,7 (РФ — 7,8, ЦФО — 8,0).

По мнению Алексея Холопова, высокий уровень летальности в ДТП непосредственно связан с нехваткой реанимобилей. Из-за их удаленного расположения к месту аварий прибывают машины скорой медицинской помощи, не предназначенные для реанимационных мероприятий. Власти региона рассматривают возможность приобретения реанимобилей класса «С», а также использования для оказания экстренной помощи пострадавшим санитарную авиацию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Калужской области, 26 февраля 2019 года в Калуге произошла ДТП, в котором пострадали три человека. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.